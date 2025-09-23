La prima semifinale sarà tra le due grandi rivelazioni dell'ultima stagione, Trento e Brescia. Entrambe sono chiamate a confermarsi nonostante abbiano cambiato gli artefici in panchina dei miracoli del 2024/2025. Trento si è affidata all'esperienza di Massimo Cancellieri, con Paolo Galbiati che ha accettato la corte del Baskonia, squadra spagnola in Eurolega. Lo scorso anno è stata imbattuta e in testa alla regular season per buona parte del girone d'andata e ha vinto la Coppa Italia battendo nettamente Milano in finale, 79-63

Brescia invece è guidata da Matteo Cotelli, promosso per la prima volta come head coach dopo una fedele militanza da vice per molti anni. Sostituisce il suo vecchio capo, Peppe Poeta, passato all'Olimpia Milano nello staff tecnico di Ettore Messina. Poeta ha condotto Brescia nel 2025 a un'inaspettata finale scudetto, persa 3-0 contro Bologna dopo aver eliminato Trieste e Trapani

