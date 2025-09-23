Basket, via alla Supercoppa Italiana: squadre, format e calendario partiteBASKET
Dopo Eurobasket, ricomincia subito la stagione per club della palla a spicchi. Si parte dalla Supercoppa Italiana, in programma sabato 27 e domenica 28 settembre all’Unipol Forum di Assago e in diretta su Sky Sport, Cielo e in streaming su NOW. Milano, Bologna, Trento e Brescia le squadre che si contenderanno il titolo. Di seguito il format della competizione, il punto sulle partecipanti con i loro roster, l'albo d'oro e il calendario delle partite
Supercoppa Italiana su Sky Sport: il calendario e il palinsesto
La grande stagione del basket italiano ed europeo su Sky Sport parte dalla Supercoppa Italiana, primo appuntamento della stagione di LBA. All'Unipol Forum di Assago quattro squadre si contenderanno il trofeo: si comincia sabato 27 settembre alle 18 con Trento-Brescia, si continua alle 20.45 con Virtus Bologna-Milano. Domenica alle 18 la finalissima tra le due squadre vincenti delle semifinali. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Basket (canale 205), in chiaro su Cielo e in streaming su NOW
Il modello Final Four
Così come nel calcio, anche nel basket italiano la Supercoppa viene disputata con un formato che coinvolge quattro squadre: le vincitrici e le seconde classificate del campionato e della Coppa Italia. Il cambiamento della formula, che prevede le due semifinali tra vincitrice del campionato e finalista di Coppa e viceversa, è avvenuto però molto tempo prima, già dall'edizione 2014. Precedentemente, salvo le eccezioni nel 2000 e nel 2001, era prevista una sfida secca tra campioni d'Italia in carica e vincitori della Coppa Italia
La prima semifinale: Trento vs Brescia
La prima semifinale sarà tra le due grandi rivelazioni dell'ultima stagione, Trento e Brescia. Entrambe sono chiamate a confermarsi nonostante abbiano cambiato gli artefici in panchina dei miracoli del 2024/2025. Trento si è affidata all'esperienza di Massimo Cancellieri, con Paolo Galbiati che ha accettato la corte del Baskonia, squadra spagnola in Eurolega. Lo scorso anno è stata imbattuta e in testa alla regular season per buona parte del girone d'andata e ha vinto la Coppa Italia battendo nettamente Milano in finale, 79-63
Brescia invece è guidata da Matteo Cotelli, promosso per la prima volta come head coach dopo una fedele militanza da vice per molti anni. Sostituisce il suo vecchio capo, Peppe Poeta, passato all'Olimpia Milano nello staff tecnico di Ettore Messina. Poeta ha condotto Brescia nel 2025 a un'inaspettata finale scudetto, persa 3-0 contro Bologna dopo aver eliminato Trieste e Trapani
La seconda semifinale: Bologna vs Milano
La più grande rivalità del basket italiano. Le due società hanno quasi monopolizzato le ultime stagioni, affrontandosi quattro volte di fila in finale scudetto dal 2021 al 2024, una striscia interrottasi nel 2025 a causa della deludente regular season di Milano, chiusa al quinto posto. Le due squadre si sono così date appuntamento già in semifinale, con il passaggio del turno della Virtus.
Entrambe ripartono senza gli Mvp degli ultimi due scudetti, Tornike Shengelia per Bologna e Nikola Mirotic per Milano. La Virtus ha detto addio anche a Marco Belinelli, diventato senior advisor e brand ambassador del club. Tra facce vecchie (Shields, LeDay, Hackett, Pajola) e nuove (Brown, Guduric, Edwards, Niang), sono pronte a scrivere un nuovo capitolo della loro storia recente. In panchina ancora Ettore Messina per Milano e Dusko Ivanovic per Bologna. Di seguito, i roster delle quattro squadre partecipanti:
Il roster dell'Olimpia Milano
- Lorenzo Brown
- Quinn Ellis
- Niccolò Mannion
- Diego Flaccadori
- Marko Guduric
- Armoni Brooks
- Stefano Tonut
- Leandro Bolmaro
- Shavon Shields
- Zach LeDay
- Vlatko Cancar
- Giampaolo Ricci
- Ousmane Diop
- Josh Nebo
- Devin Booker
- Leonardo Totè
- Bryant Dunston
Il roster della Virtus Bologna
- Alessandro Pajola
- Brandon Taylor
- Luca Vildoza
- Carsen Edwards
- Matt Morgan
- Daniel Hackett
- Matteo Accorsi
- Karim Jallow
- Nicola Akele
- Derrick Alston Jr
- Alen Smailagić
- Momo Diouf
- Saliou Niang
- Aliou Diarra
- Abramo Canka
Il roster dell'Aquila Basket Trento
- DeVante' Jones
- DJ Steward
- Toto Forray
- Patrick Hassan
- Papa Cheickh Niang
- Federico Cattapan
- Khalif Battle
- Matas Jogela
- Andrej Jakimovski
- Theo Airhienbuwa
- Peyton Aldridge
- Selom Mawugbe
- Jordan Bayehe
Il roster della Pallacanestro Brescia
- Nikola Ivanovic
- David Cournooh
- Mattia Santinon
- Amedeo Della Valle
- CJ Massinburg
- Demetre Rivers
- Joseph Mobio
- Andrea Doneda
- Maurice Ndour
- Jason Burnell
- Giancarlo Ferrero
- Miro Bilan
L'albo d'oro della Supercoppa Italiana
Ecco tutte le squadre che si sono aggiudicate il trofeo dalla sua istituzione nel 1995:
- 1995 - Virtus Bologna
1996 – Scaligera Verona
1997 – Pallacanestro Treviso
1998 – Fortitudo Bologna
1999 – Pallacanestro Varese
2000 – Virtus Roma
2001 – Pallacanestro Treviso
2002 – Pallacanestro Treviso
2003 – Cantù
2004 – Mens Sana Siena
2005 – Climamio Bologna
2006 – Pallacanestro Treviso
2007 – Mens Sana Siena
2008 – Mens Sana Siena
2009 – Mens Sana Siena
2010 – Mens Sana Siena
2011 – Mens Sana Siena
2012 – Cantù
2013 – titolo revocato alla Mens Sana Siena
2014 – Dinamo Sassari
2015 – Pallacanestro Reggiana
2016 – Olimpia Milano
2017 – Olimpia Milano
2018 – Olimpia Milano
2019 – Dinamo Sassari
2020 – Olimpia Milano
2021 – Virtus Bologna
2022 – Virtus Bologna
2023 – Virtus Bologna
2024 – Olimpia Milano (in foto)
La squadra più titolata è la Mens Sana Siena a quota 6, segue l'Olimpia Milano con 5 trofei
I colpi di mercato in Serie A
A una settimana dalla Supercoppa scatterà anche il campionato, con l'anticipo di sabato 4 ottobre tra Trieste e Trapani. Ecco quali sono state alcune delle firme più interessanti nell'estate del mercato italiano:
- Marko Guduric (dal Fenerbahce all'Olimpia Milano)
- Lorenzo Brown (dal Panathinaikos all'Olimpia Milano)
- Quinn Ellis (da Trento all'Olimpia Milano)
- Carsen Edwards (dal Bayern Monaco alla Virtus Bologna)
- Saliou Niang (da Trento alla Virtus Bologna)
- Luca Vildoza (dall'Olympiacos alla Virtus Bologna)
- Juan Toscano Anderson (dai Capitanes de Ciudad del Mexico a Trieste)
- Joe Ragland (dall'Hapoel Tel Aviv a Treviso)
- Jordan Ford (da Trento a Trapani)
- Olivier Nkamhoua (da Chemntiz a Varese)
- Chris Horton (da Trapani a Venezia)
- Cj Massinburg (dal Bahcesehir Koleij a Brescia)
- Prentis Hubb (dall'AEK Atene a Tortona)
- Xavier Sneed (dal Bnei Herliya a Cantù)