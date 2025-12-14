Un'altra nota che rappresenta uno snodo importante in quetsa ricostruzione, è quella del 12 dicembre: "La Trapani Shark e la FC Trapani 1905 comunicano che il presidente Antonini ha, in queste ore, versato quasi un milione di euro nelle casse dei due club, fondi necessari alla copertura dei saldi per i pagamenti richiesti per la scadenza del 16 dicembre 2025. Pagamenti che saranno interamente completati tra oggi e lunedì 15 dicembre 2025. L'ennesima dimostrazione della forza e della credibilità di quanto sin ora costruito, ma al tempo stesso la drammatica situazione di un territorio ( poche presenze al calcio, contestazioni in essere, istituzioni e sponsor) che ha completamente abbandonato le due società ( salvo rarissime e apprezzate eccezioni). Nei prossimi giorni, il presidente Antonini terrà una conferenza stampa per raccontare la reale situazione alla città e con essa trovare le soluzioni adatte a portare avanti il progetto, che evidentemente non può essere sostenuto solamente da un uomo".