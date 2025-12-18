Trapani in attesa: oggi l’incontro tra FIP e Lega Basket sul caso, le news in diretta

Nella giornata di ieri, la società Trapani Shark ha chiesto in via ufficiale la revoca della penalizzazione attualmente scontata in classifica e lo sblocco dei tesseramenti in modo da poter ufficializzare la promozione a capo allenatore di Alex Latini e completare il roster con l’innesto del giovane Lugi Patti. Oggi è in programma un incontro congiunto tra i vertici FIP e Lega Basket convocato per trovare una linea comune nella gestione del caso che coinvolge la squadra siciliana. Tutti gli aggiornamenti in diretta
Incertezza anche sulla prossima partita di campionato
In teoria Trapani domenica sarebbe attesa dalla trasferta sul campo di Sassari, ma stante la grande incertezza generata dalla situazione che interessa la società del presidente Antonini e in attesa delle decisioni che potrebbero arrivare dall’incontro odierno tra FIP e Lega Basket, la Dinamo ha per il momento rinviato la prevendita relativa alla sfida di campionato
L’incontro tra FIP e Lega Basket
Secondo quanto riportato già ieri da La Gazzetta dello Sport, il caso Trapani sarà affrontato oggi all’interno di un confronto diretto tra i vertici FIP e quelli di Lega Basket. FIP e LBA si dovrebbero incontrare a Roma con l’obiettivo di individuare una linea comune nella gestione del caso Trapani e, stanti le richieste inoltrate dalla società attraverso il comunicato emesso ieri, prendere posizione in merito alla penalizzazione e al blocco dei tesseramenti. Potrebbero infine esserci novità anche in merito all’indagine aperta dalla Procura Federale sull’iscrizione del club al campionato attualmente in corso
La dichiarazione ufficiale della società
Come anticipato il Trapani Shark ha appena emesso una comunicazione ufficiale nella quale ricostruisce la propria versione dei fatti in merito alle inadempienze contestatele fin qui e richiede di poter tesserare il vice allenatore Latini e il giocatore Patti e l’immediata revoca del blocco imposto ai tesseramenti da parte della squadra nonché della penalizzazione in classifica attualmente applicata (5 punti)
La sconfitta in Champions e l’uscita social del presidente Antonini
Reduce dalla fresca sconfitta in FIBA Champions League sul campo del Tofas Bursa, Trapani si trova ad affrontare difficoltà ben più pesanti lontano dal parquet. Nella tarda serata di ieri, infatti, attraverso i suoi social il presidente Valerio Antonini ha reso noto di aver saldato le scadenze fiscali e federali pendenti
L’impresa sul campo e la multa
Impossibilitato, secondo quanto affermato dalla società, a tesserare il vice allenatore Alex Latini per affidargli la panchina nel dopo Repesa e il giovane Luigi Patti, aggiunta necessaria per ripristinare un roster da 12 giocatori come previsto dalle regole FIP, Trapani vince la gara casalinga contro Udine con John Petrucelli nel doppio ruolo di giocatore e allenatore, ma si vede subito comminare una multa di 50.000 euro per non essersi presentata al match con il numero minimo previsto di atleti tesserati
Trapani Shark, arriva la stangata del giudice sportivoVai al contenuto
Gli addii a sorpresa di Repesa, Alibegovic e Allen
A seguito delle controversie che hanno interessato la società, Trapani ha poi visto andarsene coach Jasmin Repesa e due colonne della squadra come Amar Alibegovic e Timmy Allen. Nel frattempo, con un roster decimato e senza guida tecnica, rumors insistenti di mercato vorrebbero altri giocatori in uscita
L’apertura di un fascicolo da parte della Procura Federale
Contestualmente alla seconda penalizzazione subita lo scorso 24 novembre, sul caso Trapani la Procura Federale ha anche aperto un fascicolo più ampio e che coinvolge anche la sua iscrizione al campionato per la stagione 2025-26 attualmente in corso
La partenza da -4 e l’ulteriore penalizzazione in classifica
Già prima dell’inizio della stagione 2025-26, il Trapani Shark era stato oggetto di una penalizzazione di 4 punti e relativa a inadempienze di carattere amministrativo. Partita da -4, quindi, la squadra si è poi vista togliere un ulteriore punto in classifica lo scorso 24 novembre, con il campionato ormai giunto alla 9^ giornata, sempre a causa del mancato pagamento entro le tempistiche previste nell’accordo stipulato proprio durante l’estate per saldare le inadempienze che erano costate la penalizzazione iniziale