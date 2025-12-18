Trapani in attesa: oggi l’incontro tra FIP e Lega Basket sul caso, le news in diretta

Nella giornata di ieri, la società Trapani Shark ha chiesto in via ufficiale la revoca della penalizzazione attualmente scontata in classifica e lo sblocco dei tesseramenti in modo da poter ufficializzare la promozione a capo allenatore di Alex Latini e completare il roster con l’innesto del giovane Lugi Patti. Oggi è in programma un incontro congiunto tra i vertici FIP e Lega Basket convocato per trovare una linea comune nella gestione del caso che coinvolge la squadra siciliana. Tutti gli aggiornamenti in diretta