Caos Trapani, Repesa si dimette: la nota del club

Il club siciliano ha comunicato le dimissioni da parte dell’allenatore Repesa, rientrato in Croazia e denunciato per violazione dei termini contrattuali. Cambia anche la fascia di capitano, a Trapani, non più al braccio di Alibegovic, messo fuori squadra, e assegnata a Petrucelli. La squadra -domenica impegnata a Treviso- senza i 5 punti di penalizzazione inflitti per violazioni amministrative tra la scorsa stagione e l'attuale, sarebbe prima in Serie A SERIE A BASKET, LA CLASSIFICA

Via l’allenatore e fuori squadra il capitano. Sono ore movimentate a Trapani per la squadra di basket. Il club siciliano ha infatti diffuso un comunicato in cui conferma le indiscrezioni delle ultime ore a proposito dell'addio da parte del coach, Jasmin Repesa, rientrato in Croazia. La società del presidente Valerio Antonini ha deciso quindi di denunciare l'allenatore per violazioni di termini contrattuali. Non solo. Il capitano Amar Alibegovic è stato messo fuori squadra e la fascia è stata assegnata a John Petrucelli. La squadra domenica sarà impegnata in trasferta a Treviso, in panchina -senza Repesa e il suo vice- ci sarà il terzo allenatore. Senza le penalizzazioni, Trapani sarebbe prima in classifica, avendo perso in questo campionato solo una partita. La squadra sconta 5 punti di penalizzazione: 4 erano stati inflitti alla fine della scorsa stagione, per violazioni amministrative, da scontare in questo campionato. Un altro punto di penalità è stato aggiunto la scorsa settimana, sempre con la stessa motivazione.

Trapani, la nota del club su Repesa In una lunga nota pubblicata sul proprio sito, la società ha voluto fare diverse precisazioni sulla situazione dell’allenatore dopo le dimissioni di Repesa: “La società Trapani Shark, a seguito degli eventi delle ultime ore, ritiene doveroso fare chiarezza e difendere con fermezza la propria immagine e il proprio operato. Riguardo alle dimissioni dell’allenatore Jasmin Repesa. L’allenatore croato ha comunicato ieri la sua unilaterale intenzione di risolvere il contratto che lo legava a noi sino al prossimo 30 Giugno 2026, attraverso una lettera in cui accusa pretestuosamente la società di violazione di accordi contrattuali. Tali accuse sono totalmente infondate e prive di riscontro, nonché un copia ed incolla di ripetute missive inviate dal suo entourage nel corso degli ultimi 6 mesi. Trapani Shark ha sempre adempiuto regolarmente ai propri obblighi contrattuali e pertanto ha rispedito al mittente la sua ricostruzione dei fatti. Repesa ha ad oggi scelto di abbandonare la squadra a stagione in corso, scappando, senza salutare nessuno, tantomeno quello che definiva il suo “POPOLO”, come già accaduto in numerose occasioni nel corso della sua carriera, rifiutando persino un confronto telefonico diretto con il Presidente Antonini. La società non intende accettare passivamente questo ennesimo comportamento irresponsabile che lascia la squadra in una situazione di grave difficoltà tecnica e procura un danno d’immagine rilevante. La Trapani Shark si riserva pertanto ogni azione a tutela dei propri diritti nelle sedi competenti a meno che il Coach non ritorni sui suoi passi attenendosi agli accordi contrattuali, rispettando gli impegni presi e mantenendo un profilo degno del ruolo di Allenatore di una delle squadre più importanti del campionato. In caso contrario, oltre a denunciarlo presso le sedi opportune per quelle che riteniamo violazioni di termini contrattuali, impegni sportivi venuti meno e danni di immagine consistenti, la società troverà nei prossimi giorni un sostituto degno del ruolo che abbiamo costruito per la squadra”.

Trapani, Alibegovic fuori rosa: fascia a Petrucelli "Riguardo al giocatore Amar Alibegović -il secondo punto del comunicato del Trapani- a far data da oggi, per decisione della società , lo stesso non ricopre più il ruolo di capitano della Trapani Shark. La fascia passa a John Petrucelli. Contestualmente, il giocatore viene temporaneamente escluso dalla rosa della prima squadra e continuerà ad allenarsi in disparte fino a nuovo ordine della società. ⁠Nei prossimi giorni nessun tesserato della società e’ autorizzato a rilasciare alcuna dichiarazione ad eccezione del Direttore Valeriano D’Orta, visto il momento complesso dettato dagli accadimenti delle ultime settimane".