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i retroscena

I retroscena dietro l'esonero di Dusko Ivanovic

Geri De Rosa
©Getty

La Virtus Bologna ha deciso di separarsi dall'allenatore montenegrino dopo nemmeno un anno e mezzo dal suo arrivo. La vittoria dello scorso campionato non è stata sufficiente per giustificare le tensioni crescenti che si erano accumulate all'interno dello spogliatoio con le stelle della squadra

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