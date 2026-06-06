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Venezia-Virtus Bologna ai Playoff di Serie A basket in diretta tv e streaming su Sky e Now

Serie A

Venezia ha la possibilità di chiudere la serie e volare in finale, la Virtus si trova ancora una volta spalle al muro e potrebbe invece doversi già scucire lo scudetto dalla canotta. Prepartita dalle 19.30 con Giulia Cicchiné e Andrea Meneghin, diretta di gara-2 dalle 20 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento a cura di Davide Fumagalli e Chicca Macchi e con Gaia Accoto Inviata sul campo

PLAYOFF DI LEGABASKET: IL TABELLONE COMPLETO

Venezia ci crede, e dopo la vittoria in gara-3 di giovedì sera prova a sfruttare ancora una volta il fattore campo conquistando la finale davanti ai suoi tifosi, che certamente stiperanno il Taliercio. Dall’altra parte la Virtus ha davvero le spalle al muro e rischia di vedersi chiudere in anticipo sul previsto una stagione iniziata con lo scudetto cucito sulle canotte bianconere e vissuto in gran parte da capolista durante la regular season. L’appuntamento con gara-4 è per questa sera alle 19.30 con il prepartita curato da Giulia Cicchiné e Andrea Meneghin, palla a due in diretta dalle 20 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento di Davide Fumagalli e Chicca Macchi e Gaia Accoto inviata sul campo.

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