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Playoff Serie A di basket 2026: il tabellone e il calendario delle serie

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Ultimata la 30^ giornata del campionato di Serie A di basket, sono ufficiali gli accoppiamenti dei playoff. La post-season sarà in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW a partire da sabato 16 maggio, con le finali Scudetto che cominceranno a metà giugno

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