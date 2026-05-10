Ultimata la 30^ giornata del campionato di Serie A di basket, sono ufficiali gli accoppiamenti dei playoff. La post-season sarà in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW a partire da sabato 16 maggio, con le finali Scudetto che cominceranno a metà giugno
- Gara-1: domenica 17 maggio
- Gara-2: martedì 19 maggio
- Gara-3: venerdì 22 maggio
- Gara-4*: domenica 24 maggio
- Gara-5*: lunedì 26 maggio
- Gara-1: domenica 17 maggio
- Gara-2: martedì 19 maggio
- Gara-3: venerdì 22 maggio
- Gara-4*: domenica 24 maggio
- Gara-5*: martedì 26 maggio
- Gara-1: sabato 16 maggio
- Gara-2: lunedì 18 maggio
- Gara-3: giovedì 21 maggio
- Gara-4*: sabato 23 maggio
- Gara-5*: lunedì 25 maggio
- Gara-1: sabato 16 maggio
- Gara-2: lunedì 18 maggio
- Gara-3: giovedì 21 maggio
- Gara-4*: sabato 23 maggio
- Gara-5*: lunedì 25 maggio