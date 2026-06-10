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Quella tra Milano e Venezia sarà una finale da non perdere: le chiavi della sfida

Andrea Meneghin

Talent Sky

Poeta e i suoi vengono da una stagione in cui hanno vinto Supercoppa e Coppa Italia: vincere lo scudetto vorrebbe dire fare una stagione storica anche per gli standard di Milano. Venezia invece torna alla finale per la prima volta dal 2019, proprio l'anno dell'ultimo campionato messo in bacheca. Forse non è la finale che ci si aspettava, di certo è quella tra le squadre che hanno meritato di più in questi playoff

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