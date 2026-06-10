Poeta e i suoi vengono da una stagione in cui hanno vinto Supercoppa e Coppa Italia: vincere lo scudetto vorrebbe dire fare una stagione storica anche per gli standard di Milano. Venezia invece torna alla finale per la prima volta dal 2019, proprio l'anno dell'ultimo campionato messo in bacheca. Forse non è la finale che ci si aspettava, di certo è quella tra le squadre che hanno meritato di più in questi playoff