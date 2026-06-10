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I duelli che potrebbero decidere la finale playoff tra Milano e Venezia

Geri De Rosa

I pronostici probabilmente avrebbero detto altro a inizio stagione, ma Olimpia e Reyer sono le squadre che meglio di tutti hanno saputo alzare il livello durante la post season. Ora la finale per lo scudetto, inedita per il basket italiano: dalle guardie ai lunghi, fino alla panchina, Milano e Venezia si deciderà nei singoli duelli

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