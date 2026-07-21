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L'INTERVISTA

Kastritis: "Con l'arrivo di Della Valle la mia Varese ora può sognare un trofeo"

Gaia Accoto

Il coach di Varese, reduce dall'esperienza in panchina alla Summer League NBA, si prepara alla stagione con un Della Valle in più a roster, profilo perfetto per giocare la Champions League. La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider

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