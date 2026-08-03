Il calendario di Lega Basket per la stagione 2026-27: tutte le sfide da non perdere

Scafati e Verona si sono guadagnate sul campo un’ambitissima promozione e adesso, guidate in panchina da due super veterani come Piero Bucchi e Alessandro Ramagli, puntano a rimanere nella massima serie. Ecco perché i punti in palio nei due scontri diretti tra le neopromosse, alla 3^ giornata a Scafati e alla 17^ a Verona, saranno assai pesanti