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Il calendario di Lega Basket per la stagione 2026-27: tutte le sfide da non perdere

Serie A

Introduzione

La nuova stagione di Lega Basket ora ha una data d’inizio, il 27 settembre, una data di fine, 9 maggio 2027, e un calendario completo delle partite che caratterizzeranno la regular season 2026-27, il cui girone d'andata, con i piazzamenti validi per la Final Eight di Coppa Italia, si chiuderà il 10 gennaio 2027. Dall’Olimpia campione in carica alla Virtus rinnovata in panchina e nel roster, passando per la novità rappresentata dalle due squadre romane, ecco le sfide da non perdere, ovviamente su Sky Sport Basket e in streaming su NOW 

 

IL CALENDARIO COMPLETO DELLA REGULAR SEASON 2026-27

 

QUINTETTI E ROSTER DELLE SEDICI SQUADRE DI LBA

Quello che devi sapere

NUOVA STAGIONE LBA DA VIVERE SU SKY SPORT E NOW

Nuova stagione, stesso canale. Anche per la regular season 2026-27 di Lega Basket le sfide più avvincenti, due per ogni giornata, passeranno dagli schermi di Sky Sport Basket e in streaming su NOW 

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UNA STAGIONE NUOVA, TANTE NOVITÀ

L’estate del basket italiano ha portato tante novità, forse come mai in passato. E tra neopromosse e squadre nuove di zecca, cambi in panchina e roster movimentati da molti volti nuovi la stagione 2026-27 di Lega Basket si preannuncia all’insegna delle sorprese

 

I QUINTETTI E I ROSTER DELLE SEDICI SQUADRE DI LBA

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TUTTI ALL’INSEGUIMENTO DI MILANO

A giugno, dopo la conquista della Coppa Italia alle Final Eight di Torino di febbraio, l’Olimpia si è cucita sul petto lo scudetto numero 32 della sua storia. Logico, quindi, che la stagione 2026-27 inizi con tutte le altre 15 squadre a inseguire Milano

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LA PRIMA GIORNATA DELLA NUOVA STAGIONE

Si inizia il 27 settembre, come detto, e la prima giornata della stagione 2026-27 prevede queste sfide:

  • Armani Olimpia Milano - Pallacanestro Trieste
  • Bertram Derthona Tortona - Tezenis Verona
  • Nutribullet Treviso Basket - BC Roma SPQR
  • Umana Reyer Venezia - Acqua S.Bernardo Cantù
  • Maxima Roma - Napoli Basketball
  • UNA Hotels Reggio Emilia - Dolomiti Energia Trentino
  • Openjobmetis Varese - Virtus Bologna
  • APU Old Wild West Udine - Longobardi Scafati Basket

IL CALENDARIO COMPLETO DELLA REGULAR SEASON 2026-27

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LA RIVINCITA DELLA FINALE SCUDETTO

Meno di due mesi fa si sono contese lo scudetto e Olimpia Milano e Venezia si ritroveranno per la prima volta nella prossima stagione alla 12^ giornata, con la Reyer a giocare in casa il ritorno nella 19^ giornata con i campioni d’Italia a ospitare la seconda rivincita dell’ultima finale scudetto 

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LA SUPER CLASSICA OLIMPIA-VIRTUS

Hanno vinto gli ultimi sei scudetti, quattro Milano e due Bologna, e le due grandi del nostro basket si ritroveranno ovviamente anche nella prossima stagione. Primo appuntamento alla 5^ giornata in casa Olimpia, rivincita al ritorno in casa Virtus alla 17^ giornata

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IL NUOVO DERBY DI ROMA

Le due squadre romane, che nel giro di un paio di settimane dovrebbero completare i rispettivi roster e quadri tecnici, sono forse le novità più attese della prossima stagione. E l’inedito derby della Capitale arriverà già alla 3^ giornata in casa della Maxima Roma, mentre quello in casa delle BC Roma SPQR è previsto per la 17^ giornata

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L’ALTRO DERBY LOMBARDO

Tanta, tantissima storia alle spalle ma anche tante ambizioni per due grandi protagoniste del nostro basket. Cantù e Varese affrontano la prossima stagione con roster rinnovati e con tanti rinforzi di peso, riaccendendo ancora una volta la luce sul derby lombardo che andrà in scena alla 10^ giornata in casa di Cantù e alla 19^ in casa di Varese

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LO SCONTRO DIRETTO TRA LE NEOPROMOSSE

Scafati e Verona si sono guadagnate sul campo un’ambitissima promozione e adesso, guidate in panchina da due super veterani come Piero Bucchi e Alessandro Ramagli, puntano a rimanere nella massima serie. Ecco perché i punti in palio nei due scontri diretti tra le neopromosse, alla 3^ giornata a Scafati e alla 17^ a Verona, saranno assai pesanti

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L'ULTIMA GIORNATA, POTENZIALMENTE DECISIVA

È successo nella scorsa stagione e in quelle precedenti: spesso e volentieri l'ultima giornata è fonte di verdetti sia per la griglia playoff che per la lotta per non retrocedere. E la stessa cosa potrebbe ripetersi il prossimo 9 maggio, con le seguenti sfide:

  • Virtus Bologna - Dolomiti Energia Trentino
  • BC Roma SPQR - APU Old Wild West Udine
  • Tezenis Verona - Bertram Derthona Tortona
  • Nutribullet Treviso Basket - Armani Olimpia Milano
  • Umana Reyer Venezia - Pallacanestro Trieste
  • Napoli Basketball - Acqua S.Bernardo Cantù
  • Longobardi Scafati Basket - Maxima Roma
  • Openjobmetis Varese - UNA Hotels Reggio Emilia

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