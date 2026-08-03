Serie A basket 2026-27: quintetti e roster delle 16 squadre di LBAbasket serie a
Introduzione
La stagione 2026-27 della Serie A di basket inizierà ufficialmente il weekend del 23 settembre con la 1^ giornata del nuovo campionato. Appendice iniziale la Supercoppa Italiana che si disputerà dal 18 al 20 settembre a Tortona (Milano-Bologna e Tortona-Venezia le semifinali). C'è tanta curiosità per scoprire le due squadre romane, mentre 7 squadre hanno già completato il proprio organico: qui tutti i quintetti e i roster delle 16 squadre che gli appassionati di basket potranno seguire su Sky Sport: due partite a weekend, infatti, andranno in onda su Sky Sport Basket e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
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Sky Sport Basket è la casa della grande pallacanestro, con il meglio della Serie A, l'Eurolega e l'Eurocup in esclusiva e lo spettacolo del basket NBA. La LBA è protagonista con due appuntamenti ogni weekend, due partite per turno dei quarti di finale dei playoff, tutte le semifinali e tutte le finali, e tutte le partite della Coppa Italia. Di seguito tutti i quintetti e i roster della stagione che sta per cominciare
ACQUA S.BERNARDO CANTÙ
- Semaj Christon (playmaker, da Udine)
- Liam Udom (guardia, da Rieti)
- Matteo Parravicini (playmaker, da Mestre)
- Chad Brown (centro, da Maccabi)
- Hassani Gravett (guardia, da Baku)
- Savion Flagg (ala, da Napoli)
- Andrejs Grazulis (ala, da Ankara)
CHI È ANDATO VIA:
- Xavier Sneed
- Christopher Chiozza
- Andrea De Nicolao
IL QUINTETTO INIZIALE:
- Christon, Gravett, Flagg, Grazulis, Brown
- Parravicini, Udom, Moraschini, X, Okeke
APU OLD WILD WEST UDINE
ALLENATORE: ADRIANO VERTEMATI
CHI È ARRIVATO:
- Matteo Cavallero (ala, da Urania Milano)
- Lorenzo Bucarelli (guardia, da Pesaro)
- Nick McGlynn (centro, da Sassari)
- Joseph Mobio (ala, da Brescia)
- RaeQuan Battle (ala, da Cremona)
- Zan Sisko (playmaker, da Zagabria)
- Denzel Valentine (guardia, da Venezia)
CHI È ANDATO VIA:
- Semaj Christon
- Aubrey Dawkins
- Iris Ikangi
- Matteo Da Ros
- Christian Mekowulu
IL QUINTETTO INIZIALE:
- Calzavara, Valentine, Battle, Bendzius, McGlynn
IL RESTO DEL ROSTER
- Sisko, Bucarelli, Cavallero, Mobio, Spencer
ARMANI OLIMPIA MILANO
ALLENATORE: PEPPE POETA
CHI È ARRIVATO:
- Devon Hall (ala, da Fenerbahce)
- Jason Burnell (ala, da Brescia)
- Alec Peters (ala, da Olympiacos)
- Nikola Akele (ala, da Virtus Bologna)
- Darius Thompson (playmaker, da Valencia)
- RJ Cole (playmaker, da Venezia)
- Moses Wright (centro, da Zalgiris Kaunas)
CHI È ANDATO VIA:
- Armoni Brooks
- Josh Nebo
- Niccolò Mannion
- Zach Leday
- Nate Sestina
- Quin Ellis
- Shavon Shields
- Bryant Duston
IL QUINTETTO INIZIALE:
- Thompson, Bolmaro, Hall, Peters, Wright
IL RESTO DEL ROSTER
- Cole, Flaccadori, Guduric, Tonut, Burnell, Ricci, Akele, Booker, Diop
BC ROMA SPQR
ALLENATORE: ??
CHI È ARRIVATO:
- Niccolò Mannion (playmaker, da Milano)
- Giovanni Emejuru (centro, da Cremona)*
IL QUINTETTO INIZIALE:
- Mannion, X, X, X, Emejuru (?)
IL RESTO DEL ROSTER
- -
*Convocato dalla Nazionale per le gare contro Bosnia e Serbia, Emejuru sul portale FIP risulta come un giocatore di Cremona (ovvero Roma SPQR) dal 14 agosto
BERTRAM DERTHONA TORTONA
ALLENATORE: MARIO FIORETTI
CHI È ARRIVATO:
- Karim Jallow (ala, da Virtus Bologna)
- Giulio Gazzotti (centro, da Forlì)
- Aljhami Durham (playmaker, da Cremona)
- Giordano Bortolani (guardia, da Cantù)
- Dante Maddox (guardia, da Milano)
CHI È ANDATO VIA:
- Christian Vital
- Arturs Strautins
- Ezra Manjon
- Brekkot Chapman
- Lamine Tandia
- Joonas Riisma
- Tommaso Baldasso
IL QUINTETTO INIZIALE:
- Hubb, Maddox, Jallow, Gorham, Olejniczak
IL RESTO DEL ROSTER
- Durham, Bortolani, Pecchia, Gazzotti, X
DOLOMITI ENERGIA TRENTINO
ALLENATORE: ALESSANDRO ROSSI
CHI È ARRIVATO:
- Alessandro Bertini (ala, da Pesaro)
- Isaiah Bigelow (ala, da Alba Fehervar)
- Quincy Olivari (guardia, da Motor City Cruise)
- Charles Brown Jr (ala, da Memphis Hustle)
- Darius Brown II (playmaker, da Cleveland Charge)
CHI È ANDATO VIA:
- Andrej Jakimovski
- Matas Jogela
- Dj Steward
IL QUINTETTO INIZIALE:
- Brown II, Olivari, Brown Jr, Bigelow, Maguwbe
IL RESTO DEL ROSTER
- Forray, Niang, Hassan, Bertini, Airhienbuwa, Bayehe
LONGOBARDI SCAFATI BASKET
ALLENATORE: PIERO BUCCHI
CHI È ARRIVATO:
- Angelo Warner (playmaker, da Boulazac)
- Ithiel Horton (guardia, da House of Talents Kortrijk)
- Brandon Johnson (ala, da Hapoel Gilboa)
- Marco Ceron (ala, da Sassari)
- Chimezie Offurum (ala, da Fribourg)
- Ze'Rik Onyema (centro, da Salon Vipas)
- Alessandro Lever (ala, da Venezia)
CHI È ANDATO VIA:
- Lorenzo Caroti
- Marco Mollura
- Nazzareno Italiano
- Caleb Walker
- Terry Allen
- Stefano Gentile
- Matias Bortolin
- Adrian Chiera
- Saviero Bartoli
- Nicolò Nobili
IL QUINTETTO INIZIALE:
- Warner, Horton, Johnson, Offurum, Onyema
IL RESTO DEL ROSTER
- Mascolo, Ceron, X, Lever, Iannuzzi
MAXIMA ROMA
ALLENATORE: ??
CHI È ARRIVATO:
- Miro Bilan (centro, da Brescia)*
- John Brown (centro, da Brescia)*
IL QUINTETTO INIZIALE:
- X, X, X, X, Bilan*
IL RESTO DEL ROSTER
- X, X, X, X, Brown*
*Entrambi con un contratto pluriennale con Brescia, dal 14 agosto dovrebbero essere trasferiti alla Maxima Roma
NAPOLI BASKETBALL
ALLENATORE: JASMIN REPESA
CHI È ARRIVATO:
- John Petrucelli (guardia, da Galatasaray)
- Andrei Jakimowski (ala, da Trento)
- Assane Sankaré (ala, da Rimini)
- Zac Seljass (ala, da Asvel)
- Marco Spissu (playmaker, da Zaragoza)
- Jackson Thomas White (ala, da Mersin)
- Jeff Dowtin (playmaker, da Maccabi)
- Jami'us Ramsey (guardia, da Trieste)
CHI È ANDATO VIA:
- Savion Flagg
- Rasir Bolton
- Ishmael El-Amin
- Aamir Simms
- Milton Doyle
- Isaiah Whaley
- Nick Marshall
- Kristupas Zemaitis
- Naz Mitrou-Long
IL QUINTETTO INIZIALE:
- Dowtin, Ramsey, Seljaas, White, Totè
IL RESTO DEL ROSTER
- Spissu, Petrucelli, Faggian, Jakimowski, Sankaré, Caruso
NUTRIBULLET TREVISO BASKET
ALLENATORE: MARCELO NICOLA
CHI È ARRIVATO:
- DeWayne Russell (playmaker, da Rio Breogan)
- Chico Cartner (guardia, da Czarni Slupsk)
- Gregorio Allinei (ala, da JuVi Cremona)
- Brekkot Chapman (ala, da Tortona)
- Valentin Chery (centro, da Gravellines)
CHI È ANDATO VIA:
- Briante Weber
- Muhammad-Ali Abdur Rahkman
- Davide Torresani
- Francesco Pellegrino
- Osvaldas Olisevicius
- Kruize Pinkins
- Leon Radosevic
IL QUINTETTO INIZIALE:
- Russell, Carter, Macura, Chapman, Croswell
IL RESTO DEL ROSTER
- Cappelletti, Miaschi, Allinei, Chillo, Chery
OPENJOBMETIS VARESE
ALLENATORE: IOANNIS KASTRITIS
CHI È ARRIVATO:
- Stefan Nikolic (ala, da Venezia)
- Iris Ikangi (ala, da Udine)
- Amedeo Della Valle (guardia, da Brescia)
- William Mc-Dowell White (playmaker, da Bourg)
- Hunter Hale (guardia, da Bahcesehir)
- Isaiah Roby (ala, da Westchester Knicks)
- Ismael Kamagate (centro, da Besiktas)
CHI È ANDATO VIA:
- Carlos Jr Stewart
- Olivier Nkamouha
- Allerik Freeman
- Taze Moore
- Elisee Assui
- Ike Iroegbu
IL QUINTETTO INIZIALE:
- Mc-Dowell White, Della Valle, Alviti, Roby, Kamagate
IL RESTO DEL ROSTER
- Librizzi, Hale, Ikangi, Nikolic, Renfro, Ladurner
PALLACANESTRO TRIESTE
ALLENATORE: FRANCESCO TACCETTI
CHI È ARRIVATO:
- Sean McDermott (da Valley Suns)
CHI È ANDATO VIA:
- Juan Toscano Anderson
- Jared Uthoff
- Pietro Iannuzzi
- Jeff Brooks
- John Bannan
- Jahmi'us Ramsey
- Davide Moretti
IL QUINTETTO INIZIALE:
- Ruzzier, Brown, McDermott, Deangeli, Candussi
IL RESTO DEL ROSTER
- X, X, X, X, X
TEZENIS VERONA
ALLENATORE: ALESSANDRO RAMAGLI
CHI È ARRIVATO:
- Andrew Andrews (playmaker, da Zhejiang Golden Bulls)
- CJ Massimburg (guardia, da Brescia)
- Isaiah Brockington (ala, da Liaoning Leopards)
- RJ Mendelez (ala, da Capitanes de Arecibo)
- Maodo Mane (centro, da Fidenza)
CHI È ANDATO VIA:
- Michele Serpilli
- Diego Monaldi
- Tyrus McGee
- Justin Johnson
- Riccardo Bolpin
IL QUINTETTO INIZIALE:
- Andrews, Massimburg, Brockington, Melendez, Poser
IL RESTO DEL ROSTER
- Zampini, Ambrosin, Loro, Baldi Rossi, Mane
UMANA REYER VENEZIA
ALLENATORE: NEVEN SPAHIJA
CHI È ARRIVATO:
- Glynn Watson (playmaker, da Asvel)
- Sir’Jabari Rice (guardia, da Andorra)
- Octavio Maretto (guardia, da Pesaro)
- Luis Olinde (ala, da Manresa)
- Sasha Grant (ala, da Cremona)
- Enoch Boakye (centro, da Charleroi)
CHI È ANDATO VIA:
- Denzel Valentine
- RJ Cole
- Chris Horton
- Alessandro Lever
- Carl Wheatle
- Stefan Nikolic
- Hason Ward
IL QUINTETTO INIZIALE:
- Watson, Rice, Olinde, Parks, Boakye
IL RESTO DEL ROSTER
- Candi, De Nicolao, Bowman, Maretto, Grant, Wiltjier, Janelidze, Tessitori
UNA HOTELS REGGIO EMILIA
ALLENATORE: DIMITRIS PRIFTIS
CHI È ARRIVATO:
- Elhadj Fainke (centro, da Pesaro)
- Dereck Ogbeide (centro, da Maccabi)
- Rob Edwards (guardia, da Urban Lattu Kiryat)
- Speedy Smith (playmaker, da Rytas Vilnius)
CHI È ANDATO VIA:
- Troy Caupain
- Bryson Williams
- El Hadji Deme
- Michele Vitali
- Kwan Cheatham
- Stephen Brown
IL QUINTETTO INIZIALE:
- Smith, Edwards, Barford, Thor, Ogbeide
IL RESTO DEL ROSTER
- Uglietti, Rossato, Woldetensae, Severini, Echenique, Fainke
VIRTUS BOLOGNA
ALLENATORE: ALEX MUMBRU
CHI È ARRIVATO:
- Davide Casarin (playmaker, da Cremona)
- Tommaso Baldasso (guardia, da Tortona)
- Trent Frazier (playmaker, da Zenit)
- Marcus Carr (playmaker, da Wurzburg)
- Rasheed Bello (guardia, da Anversa)
- Kessler Edwards (ala, da Hapoel Tel Aviv)
- Boby Klintman (ala, da Motor City Cruise)
- Wendell Moore Jr (guardia, G-League)
CHI È ANDATO VIA:
- Luca Vildoza
- Alessandro Pajola
- Nikola Akele
- Matt Morgan
- Yago Dos Santos
- Carsen Edwards
- Nenad Jakoljevic
- Karim Jallow
IL QUINTETTO INIZIALE:
- Carr, Bello, Alston Jr, Edwards, Diarra
IL RESTO DEL ROSTER
- Frazier, Casarin, Baldasso, Hackett, Ferrari, Klintman, Diouf, Smailagic, Wendell Moore Jr