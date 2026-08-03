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Serie A basket 2026-27: quintetti e roster delle 16 squadre di LBA

basket serie a

Introduzione

La stagione 2026-27 della Serie A di basket inizierà ufficialmente il weekend del 23 settembre con la 1^ giornata del nuovo campionato. Appendice iniziale la Supercoppa Italiana che si disputerà dal 18 al 20 settembre a Tortona (Milano-Bologna e Tortona-Venezia le semifinali). C'è tanta curiosità per scoprire le due squadre romane, mentre 7 squadre hanno già completato il proprio organico: qui tutti i quintetti e i roster delle 16 squadre che gli appassionati di basket potranno seguire su Sky Sport: due partite a weekend, infatti, andranno in onda su Sky Sport Basket e in streaming su NOW 

 

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Quello che devi sapere

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Sky Sport Basket è la casa della grande pallacanestro, con il meglio della Serie A, l'Eurolega e l'Eurocup in esclusiva e lo spettacolo del basket NBA. La LBA è protagonista con due appuntamenti ogni weekend, due partite per turno dei quarti di finale dei playoff, tutte le semifinali e tutte le finali, e tutte le partite della Coppa Italia. Di seguito tutti i quintetti e i roster della stagione che sta per cominciare

1/17

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ

ALLENATORE: FRANK VITUCCI
 
 
CHI È ARRIVATO:
  • Semaj Christon (playmaker, da Udine)
  • Liam Udom (guardia, da Rieti)
  • Matteo Parravicini (playmaker, da Mestre)
  • Chad Brown (centro, da Maccabi)
  • Hassani Gravett (guardia, da Baku)
  • Savion Flagg (ala, da Napoli)
  • Andrejs Grazulis (ala, da Ankara)

CHI È ANDATO VIA:

  • Xavier Sneed
  • Christopher Chiozza
  • Andrea De Nicolao

IL QUINTETTO INIZIALE:

  • Christon, Gravett, Flagg, Grazulis, Brown
IL RESTO DEL ROSTER
  • Parravicini, Udom, Moraschini, X, Okeke

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APU OLD WILD WEST UDINE

ALLENATORE: ADRIANO VERTEMATI

 

CHI È ARRIVATO:

  • Matteo Cavallero (ala, da Urania Milano)
  • Lorenzo Bucarelli (guardia, da Pesaro)
  • Nick McGlynn (centro, da Sassari)
  • Joseph Mobio (ala, da Brescia)
  • RaeQuan Battle (ala, da Cremona)
  • Zan Sisko (playmaker, da Zagabria)
  • Denzel Valentine (guardia, da Venezia)

CHI È ANDATO VIA:

  • Semaj Christon
  • Aubrey Dawkins
  • Iris Ikangi
  • Matteo Da Ros
  • Christian Mekowulu

IL QUINTETTO INIZIALE:

  • Calzavara, Valentine, Battle, Bendzius, McGlynn

IL RESTO DEL ROSTER

  • Sisko, Bucarelli, Cavallero, Mobio, Spencer

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ARMANI OLIMPIA MILANO

ALLENATORE: PEPPE POETA

 

CHI È ARRIVATO:

  • Devon Hall (ala, da Fenerbahce)
  • Jason Burnell (ala, da Brescia)
  • Alec Peters (ala, da Olympiacos)
  • Nikola Akele (ala, da Virtus Bologna)
  • Darius Thompson (playmaker, da Valencia)
  • RJ Cole (playmaker, da Venezia)
  • Moses Wright (centro, da Zalgiris Kaunas)

CHI È ANDATO VIA:

  • Armoni Brooks
  • Josh Nebo
  • Niccolò Mannion
  • Zach Leday
  • Nate Sestina
  • Quin Ellis
  • Shavon Shields
  • Bryant Duston

IL QUINTETTO INIZIALE:

  • Thompson, Bolmaro, Hall, Peters, Wright

IL RESTO DEL ROSTER

  • Cole, Flaccadori, Guduric, Tonut, Burnell, Ricci, Akele, Booker, Diop

4/17
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BC ROMA SPQR

ALLENATORE: ??

 

CHI È ARRIVATO:

  • Niccolò Mannion (playmaker, da Milano)
  • Giovanni Emejuru (centro, da Cremona)*

IL QUINTETTO INIZIALE:

  • Mannion, X, X, X, Emejuru (?)

IL RESTO DEL ROSTER

  • -

*Convocato dalla Nazionale per le gare contro Bosnia e Serbia, Emejuru sul portale FIP risulta come un giocatore di Cremona (ovvero Roma SPQR) dal 14 agosto

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BERTRAM DERTHONA TORTONA

ALLENATORE: MARIO FIORETTI

 

CHI È ARRIVATO:

  • Karim Jallow (ala, da Virtus Bologna)
  • Giulio Gazzotti (centro, da Forlì)
  • Aljhami Durham (playmaker, da Cremona)
  • Giordano Bortolani (guardia, da Cantù)
  • Dante Maddox (guardia, da Milano)

CHI È ANDATO VIA:

  • Christian Vital
  • Arturs Strautins
  • Ezra Manjon
  • Brekkot Chapman
  • Lamine Tandia
  • Joonas Riisma
  • Tommaso Baldasso

IL QUINTETTO INIZIALE:

  • Hubb, Maddox, Jallow, Gorham, Olejniczak

IL RESTO DEL ROSTER

  • Durham, Bortolani, Pecchia, Gazzotti, X

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DOLOMITI ENERGIA TRENTINO

ALLENATORE: ALESSANDRO ROSSI

 

CHI È ARRIVATO:

  • Alessandro Bertini (ala, da Pesaro)
  • Isaiah Bigelow (ala, da Alba Fehervar)
  • Quincy Olivari (guardia, da  Motor City Cruise)
  • Charles Brown Jr (ala, da Memphis Hustle)
  • Darius Brown II (playmaker, da Cleveland Charge)

CHI È ANDATO VIA:

  • Andrej Jakimovski
  • Matas Jogela
  • Dj Steward

IL QUINTETTO INIZIALE:

  • Brown II, Olivari, Brown Jr, Bigelow, Maguwbe

IL RESTO DEL ROSTER

  • Forray, Niang, Hassan, Bertini, Airhienbuwa, Bayehe

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LONGOBARDI SCAFATI BASKET

ALLENATORE: PIERO BUCCHI

 

CHI È ARRIVATO:

  • Angelo Warner (playmaker, da Boulazac)
  • Ithiel Horton (guardia, da House of Talents Kortrijk)
  • Brandon Johnson (ala, da Hapoel Gilboa)
  • Marco Ceron (ala, da Sassari)
  • Chimezie Offurum (ala, da Fribourg)
  • Ze'Rik Onyema (centro, da Salon Vipas)
  • Alessandro Lever (ala, da Venezia)

CHI È ANDATO VIA:

  • Lorenzo Caroti
  • Marco Mollura
  • Nazzareno Italiano
  • Caleb Walker
  • Terry Allen
  • Stefano Gentile
  • Matias Bortolin
  • Adrian Chiera
  • Saviero Bartoli
  • Nicolò Nobili

IL QUINTETTO INIZIALE:

  • Warner, Horton, Johnson, Offurum, Onyema

IL RESTO DEL ROSTER

  • Mascolo, Ceron, X, Lever, Iannuzzi

8/17
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MAXIMA ROMA

ALLENATORE: ??

 

CHI È ARRIVATO:

  • Miro Bilan (centro, da Brescia)*
  • John Brown (centro, da Brescia)*

IL QUINTETTO INIZIALE:

  • X, X, X, X, Bilan*

IL RESTO DEL ROSTER

  • X, X, X, X, Brown*

*Entrambi con un contratto pluriennale con Brescia, dal 14 agosto dovrebbero essere trasferiti alla Maxima Roma

9/17

NAPOLI BASKETBALL

ALLENATORE: JASMIN REPESA

 

CHI È ARRIVATO:

  • John Petrucelli (guardia, da Galatasaray)
  • Andrei Jakimowski (ala, da Trento)
  • Assane Sankaré (ala, da Rimini)
  • Zac Seljass (ala, da Asvel)
  • Marco Spissu (playmaker, da Zaragoza)
  • Jackson Thomas White (ala, da Mersin)
  • Jeff Dowtin (playmaker, da Maccabi)
  • Jami'us Ramsey (guardia, da Trieste)

CHI È ANDATO VIA:

  • Savion Flagg
  • Rasir Bolton
  • Ishmael El-Amin
  • Aamir Simms
  • Milton Doyle
  • Isaiah Whaley
  • Nick Marshall
  • Kristupas Zemaitis
  • Naz Mitrou-Long

IL QUINTETTO INIZIALE:

  • Dowtin, Ramsey, Seljaas, White, Totè

IL RESTO DEL ROSTER

  • Spissu, Petrucelli, Faggian, Jakimowski, Sankaré, Caruso

10/17
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NUTRIBULLET TREVISO BASKET

ALLENATORE: MARCELO NICOLA

 

CHI È ARRIVATO:

  • DeWayne Russell (playmaker, da Rio Breogan)
  • Chico Cartner (guardia, da Czarni Slupsk)
  • Gregorio Allinei (ala, da JuVi Cremona)
  • Brekkot Chapman (ala, da Tortona)
  • Valentin Chery (centro, da Gravellines)

CHI È ANDATO VIA:

  • Briante Weber
  • Muhammad-Ali Abdur Rahkman
  • Davide Torresani
  • Francesco Pellegrino
  • Osvaldas Olisevicius
  • Kruize Pinkins
  • Leon Radosevic

IL QUINTETTO INIZIALE:

  • Russell, Carter, Macura, Chapman, Croswell

IL RESTO DEL ROSTER

  • Cappelletti, Miaschi, Allinei, Chillo, Chery

11/17

OPENJOBMETIS VARESE

ALLENATORE: IOANNIS KASTRITIS

 

CHI È ARRIVATO:

  • Stefan Nikolic (ala, da Venezia)
  • Iris Ikangi (ala, da Udine)
  • Amedeo Della Valle (guardia, da Brescia)
  • William Mc-Dowell White (playmaker, da Bourg)
  • Hunter Hale (guardia, da Bahcesehir)
  • Isaiah Roby (ala, da Westchester Knicks)
  • Ismael Kamagate (centro, da Besiktas)

CHI È ANDATO VIA:

  • Carlos Jr Stewart
  • Olivier Nkamouha
  • Allerik Freeman
  • Taze Moore
  • Elisee Assui
  • Ike Iroegbu

IL QUINTETTO INIZIALE:

  • Mc-Dowell White, Della Valle, Alviti, Roby, Kamagate

IL RESTO DEL ROSTER

  • Librizzi, Hale, Ikangi, Nikolic, Renfro, Ladurner

12/17
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PALLACANESTRO TRIESTE

ALLENATORE: FRANCESCO TACCETTI

 

CHI È ARRIVATO:

  • Sean McDermott (da Valley Suns)

CHI È ANDATO VIA:

  • Juan Toscano Anderson
  • Jared Uthoff
  • Pietro Iannuzzi
  • Jeff Brooks
  • John Bannan
  • Jahmi'us Ramsey
  • Davide Moretti

IL QUINTETTO INIZIALE:

  • Ruzzier, Brown, McDermott, Deangeli, Candussi

IL RESTO DEL ROSTER

  • X, X, X, X, X

13/17

TEZENIS VERONA

ALLENATORE: ALESSANDRO RAMAGLI

 

CHI È ARRIVATO:

  • Andrew Andrews (playmaker, da Zhejiang Golden Bulls)
  • CJ Massimburg (guardia, da Brescia)
  • Isaiah Brockington (ala, da Liaoning Leopards)
  • RJ Mendelez (ala, da Capitanes de Arecibo)
  • Maodo Mane (centro, da Fidenza)

CHI È ANDATO VIA:

  • Michele Serpilli
  • Diego Monaldi
  • Tyrus McGee
  • Justin Johnson
  • Riccardo Bolpin

IL QUINTETTO INIZIALE:

  • Andrews, Massimburg, Brockington, Melendez, Poser

IL RESTO DEL ROSTER

  • Zampini, Ambrosin, Loro, Baldi Rossi, Mane

14/17
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UMANA REYER VENEZIA

ALLENATORE: NEVEN SPAHIJA

 

CHI È ARRIVATO:

  • Glynn Watson (playmaker, da Asvel)
  • Sir’Jabari Rice (guardia, da Andorra)
  • Octavio Maretto (guardia, da Pesaro)
  • Luis Olinde (ala, da Manresa)
  • Sasha Grant (ala, da Cremona)
  • Enoch Boakye (centro, da Charleroi)

CHI È ANDATO VIA:

  • Denzel Valentine
  • RJ Cole
  • Chris Horton
  • Alessandro Lever
  • Carl Wheatle
  • Stefan Nikolic
  • Hason Ward

IL QUINTETTO INIZIALE:

  • Watson, Rice, Olinde, Parks, Boakye

IL RESTO DEL ROSTER

  • Candi, De Nicolao, Bowman, Maretto, Grant, Wiltjier, Janelidze, Tessitori

15/17

UNA HOTELS REGGIO EMILIA

ALLENATORE: DIMITRIS PRIFTIS

 

CHI È ARRIVATO:

  • Elhadj Fainke (centro, da Pesaro)
  • Dereck Ogbeide (centro, da Maccabi)
  • Rob Edwards (guardia, da Urban Lattu Kiryat)
  • Speedy Smith (playmaker, da Rytas Vilnius)

CHI È ANDATO VIA:

  • Troy Caupain
  • Bryson Williams
  • El Hadji Deme
  • Michele Vitali
  • Kwan Cheatham
  • Stephen Brown

IL QUINTETTO INIZIALE:

  • Smith, Edwards, Barford, Thor, Ogbeide

IL RESTO DEL ROSTER

  • Uglietti, Rossato, Woldetensae, Severini, Echenique, Fainke

16/17
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VIRTUS BOLOGNA

ALLENATORE: ALEX MUMBRU

 

CHI È ARRIVATO:

  • Davide Casarin (playmaker, da Cremona)
  • Tommaso Baldasso (guardia, da Tortona)
  • Trent Frazier (playmaker, da Zenit)
  • Marcus Carr (playmaker, da Wurzburg)
  • Rasheed Bello (guardia, da Anversa)
  • Kessler Edwards (ala, da Hapoel Tel Aviv)
  • Boby Klintman (ala, da Motor City Cruise)
  • Wendell Moore Jr (guardia, G-League)

CHI È ANDATO VIA:

  • Luca Vildoza
  • Alessandro Pajola
  • Nikola Akele
  • Matt Morgan
  • Yago Dos Santos
  • Carsen Edwards
  • Nenad Jakoljevic
  • Karim Jallow

IL QUINTETTO INIZIALE:

  • Carr, Bello, Alston Jr, Edwards, Diarra

IL RESTO DEL ROSTER

  • Frazier, Casarin, Baldasso, Hackett, Ferrari, Klintman, Diouf, Smailagic, Wendell Moore Jr

17/17
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