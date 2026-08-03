Introduzione

La stagione 2026-27 della Serie A di basket inizierà ufficialmente il weekend del 23 settembre con la 1^ giornata del nuovo campionato. Appendice iniziale la Supercoppa Italiana che si disputerà dal 18 al 20 settembre a Tortona (Milano-Bologna e Tortona-Venezia le semifinali). C'è tanta curiosità per scoprire le due squadre romane, mentre 7 squadre hanno già completato il proprio organico: qui tutti i quintetti e i roster delle 16 squadre che gli appassionati di basket potranno seguire su Sky Sport: due partite a weekend, infatti, andranno in onda su Sky Sport Basket e in streaming su NOW

SERIE A BASKET: GLI ACQUISTI UFFICIALI