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Milano e Venezia ancora in finale: si gioca per la Supercoppa alle 17 su Sky Sport

Serie A

Giusto tre mesi fa Milano e Venezia si affrontavano nella finale Scudetto che avrebbe poi assegnato il tricolore ai ragazzi di coach Poeta e oggi le due squadre si ritrovano di nuovo una contro l’altra. In palio ci sarà la Supercoppa, che una tra Olimpia e Reyer alzerà alla Nova Arena di Tortona. Appuntamento per la palla a due alle 17 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento a cura di Geri De Rosa e Andrea Meneghin

IL GRANDE BASKET SU SKY SPORT: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA

 

Ormai sta diventando una classica, la sfida tra Milano e Venezia, che a tre mesi dalla finale Scudetto vinta dall’Olimpiasi ritrovano oggi sul parquet della Nova Arena di Tortona con in palio la Supercoppa. Le due finaliste hanno avuto la meglio rispettivamente di Bologna e dei padroni di casa nelle semifinali giocate ieri e ora sono pronte a scendere in campo per contendersi il primo trofeo della stagione. E tra protagonisti nuovi, come Moses Wright da una parte eGlynn Watson dall’altra, mattatori ieri nelle sfide vinte contro Virtus e Derthona, e reduci dell’ultima finale scudetto, come gli azzurri Ricci e Tonut e Tessitori e Candi, l’incrocio tra Olimpia e Reyer si preannuncia ancora una volta avvincente. L’appuntamento è su Sky Sport Basket e in streaming su NOW per il prepartita condotto da Giulia Cicchiné con Matteo Soragna alle 16.30, dalle 17 palla a due con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Andrea Meneghin e interviste dal campo di Gaia Accoto.

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