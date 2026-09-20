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Supercoppa, Poeta: "Abbiamo giocato in 12 e tutti hanno messo il loro mattoncino"

Serie A

La sua Olimpia ha controllato fin dall'inizio la sfida con la Virtus, vincendo la semifinale di Supercoppa per 80-71 e coach Poeta ha avuto modo di dare spazio a tutti i suoi giocatori durante la partita. E ognuno dei giocatori scesi in campo per Milano ha dato il suo contributo mostrando un atteggiamento positivo che Poeta vuole rivedere anche oggi nella finalissima contro Venezia (diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW dalle 17)

ANCORA MILANO CONTRO VENEZIA: OGGI IN PALIO C'È LA SUPERCOPPA

Dodici giocatori a referto, dodici mattoncini su cui l'Olimpia ha costruito la solida vittoria 80-71 sulla Virtus che è valsa la finale di Supercoppa. E dopo la gara coach Poeta ha sottolineato proprio l'importanza di avere un contributo da tutti i giocatori a roster: "Abbiamo giocato in dodici e tutti hanno fatto qualcosa di importatne in un momento importante della partita, questo ci ha permesso di non avere mai quintetti che facessero calare l'intensità". La testa, però, è ora già alla finale e a Poeta fa eco Bolmaro, ormai tra i leader acclarati della squadra, che ha idea di come l'Olimpia possa battere anche Venezia: "Dobbiamo rimanere connessi in difesa, se difendiamo così le possibilità di battere chiunque si alzano e anche parecchio".

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