Jones: "A Trieste per crescere nel nome di Kobe"

In estate è passato dal Draft, ma l'inizio della sua carriera lo vede giocare in Serie A, dove ha iniziato molto bene, aiutando i biancorossi a centrare la prima vittoria stagionale. L'Italia come il suo idolo Bryant, la nazionale israeliana per amore della famiglia materna e i 25 milioni chiesti per indossare la numero 10 degli Warriors. La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider