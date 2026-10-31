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l'intervista

Jones: "A Trieste per crescere nel nome di Kobe"

Giulia Cicchinè

Giulia Cicchinè
Ciamillo Castoria

In estate è passato dal Draft, ma l'inizio della sua carriera lo vede giocare in Serie A, dove ha iniziato molto bene, aiutando i biancorossi a centrare la prima vittoria stagionale. L'Italia come il suo idolo Bryant, la nazionale israeliana per amore della famiglia materna e i 25 milioni chiesti per indossare la numero 10 degli Warriors. La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider

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