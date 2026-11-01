Sfida dal sapore europeo con vista sull’alta classifica tra Trento e Maxima Roma, reduci dagli impegni settimanali in Eurocup e entrambe determinate a fare un passo in avanti nella lotta per i playoff in campionato. Diretta dalle 16 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento a cura di Andrea Solaini e Andrea Meneghin
TUTTO IL GRANDE BASKET SU SKY: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA
Trento arriva dalla vittoria in volata sul Buducnost, la Maxima Roma dalla sconfitta in casa dal Siauliai, ma entrambe dovranno dimenticare in fretta la settimana di Eurocup per rituffarsi nel campionato. La 6^ giornata di LBA, infatti, mette di fronte una all’altra due squadre con lo stesso record (3-2) e in piena corsa per la zona playoff. L’appuntamento con una partita che sa di Europa è dalle 16 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento a cura di Andrea Solaini e Andrea Meneghin.