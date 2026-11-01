Sfida dal sapore europeo con vista sull’alta classifica tra Trento e Maxima Roma, reduci dagli impegni settimanali in Eurocup e entrambe determinate a fare un passo in avanti nella lotta per i playoff in campionato. Diretta dalle 16 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento a cura di Andrea Solaini e Andrea Meneghin

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