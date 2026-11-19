Dopo il successo contro la Stella Rossa, l'Olimpia Milano concede il bis superando anche una candidata al titolo come il Fenerbahce. I turchi, avanti per gran parte del match e scappano sul +11 a inizio quarto periodo, ma la squadra di Banchi ha una reazione di orgoglio e ribalta la partita con un parziale di 14-0. A chiudere i conti sono poi le giocate di Leandro Bolmaro, che mette la firma su tutte le giocate decisive del finale per un parziale finale di 23-4 per i padroni di casa
Armani Olimpia Milano-Fenerbahce Tarfin Istanbul 78-70 (23-19, 14-19, 18-23, 23-9)
- Armani Olimpia Milano: Burnell 3, Cole 0, Wright 22, Diop 7, Tonut 0, Bolmaro 19, Thompson 4, Ricci 0, Hall 6, Guduric 16, Mathews 0, Peters 1
- Miglior rimbalzista: Wright 11
- Miglior assistman: Bolmaro 5
- Fenerbahce Tarfin Istanbul: Larkin 11, Bingham 7, Baldwin Iv 13, Sanli 0, Tucker 17, Juzang 8, Mahmutoglu 0, Forrest 6, Powell 4, Clyburn 3, Shields 0, Sargiunas 1
- Miglior rimbalzista: Powell 7
- Miglior assistman: Baldwin Iv 4