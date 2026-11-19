Dopo il successo contro la Stella Rossa, l'Olimpia Milano concede il bis superando anche una candidata al titolo come il Fenerbahce. I turchi, avanti per gran parte del match e scappano sul +11 a inizio quarto periodo, ma la squadra di Banchi ha una reazione di orgoglio e ribalta la partita con un parziale di 14-0. A chiudere i conti sono poi le giocate di Leandro Bolmaro, che mette la firma su tutte le giocate decisive del finale per un parziale finale di 23-4 per i padroni di casa