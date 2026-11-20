Dopo la grande prestazione in casa col Panathinaikos, la Virtus Bologna va vicinissima ad un'altra impresa sul campo del Valencia capoclassifica di Eurolega. Dopo un primo tempo difficile, la squadra di coach Mumbrú ha rimontato nella ripresa ed è scappata via in apertura di quarto periodo, toccando anche il +9 a 4:28 dalla fine del match. Da lì in poi però le Vu Nere si sono completamente bloccate, subendo un parziale di 15-2 propiziato dai tantissimi rimbalzi offensivi che alla fine hanno deciso il match