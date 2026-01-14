l'intervista
Diouf: "Ho iniziato col calcio e tifavo Milan. Banchi mi ha cambiato, Durant l'idolo"
Il lungo della Virtus Bologna sta vivendo il momento migliore della sua ancora giovane carriera. E dire che il rapporto con il basket non era iniziato nel modo migliore, anzi. La sua crescita, il rapporto con la famiglia, quello con Saliou Niang e... il Milan. La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi