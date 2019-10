Dopo la rete decisiva nella trasferta di Champions League contro il Galatasaray, Mauro Icardi non si ferma e realizza la sua prima rete in campionato, davanti al pubblico del Parco dei Principi di Parigi. L'ex attaccante dell'Inter ha firmato al 37' il secondo gol nel 4-0 del PSG all'Angers. Le altri rete sono state segnate da Sarabia, Gueye e Neymar (al quarto gol in cinque partite, con tanto di esultanza telefonica). La dinamica della rete è stata simile a quella di Istanbul: assist dalla destra di Sarabia (come con il Galatasaray) e Icardi, in posizione perfetta, che mette dentro il pallone in maniera piuttosto semplice. L'argentino è rimasto in campo per 72 minuti, sostituito da Choupo-Moting. Sulla tribuna del Parco dei Principi presente anche la moglie-agente Wanda Nara insieme alla figlia Francesca.