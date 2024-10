Il fantasista nerazzurro, in prestito al Marsiglia di De Zerbi, resterà fermo per diversi mesi in seguito alla lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Si è infortunato durante il ritiro dell'Argentina

Brutte notizie per Valentin Carboni, ora all'Olympique Marsiglia, in prestito dall'Inter, che ha riportato una lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro. Non sarà convocato dalla nazionale argentina in vista della prossima partita contro la Bolivia per le qualificazioni mondiali. Il fantasista dell'Olympique Marsiglia si è infortunato durante l'allenamento con la squadra guidata da Scaloni.