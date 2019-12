Il 31 gennaio 2020 l'inizio ufficiale della fase di transizione per l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea, mentre tra un anno (il 31 dicembre) il termine ultimo per quella definitiva. Ma cosa accadrà nel calcio con la Brexit? Gli effetti negativi, le statistiche e il permesso di lavoro che dovranno richiedere i calciatori ex comunitari. Non solo: la svalutazione della sterlina ridurrà il poterre d'acquisto verso l'estero dei club inglesi. Qui tutte le tappe dal referendum del 2016 e nei video l'analisi di Marco Bellinazzo