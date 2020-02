4/21

18) VICTOR GOMEZ (Espanyol) difensore classe 2000: 45% di minuti giocati in stagione - Terzino destro cresciuto e formatosi nell'Espanyol. In stagione è stato per lo più impiegato come esterno di centrocampo in un sistema che prevedeva la difesa a tre. Nella sua bacheca personale già due titoli di campione d'Europa con la Spagna, Under 17 e Under 19 (da titolare).

I TOP BOMBER DI A PER MEDIA GOL, LAZIO PROTAGONISTA