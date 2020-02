Risultati Serie A: video, gol e highlights della 22^ giornata

Ronaldo continua a segnare (9^ giornata a segno), Lukaku anche (12 gol in 11 trasferte): fra Juve e Inter restano 3 punti di distacco. Vince anche la Lazio di Immobile e Caicedo, a -5 ma con una gara da recuperare (contro il Verona, mercoledì alle 20.45 all'Olimpico). L'Atalanta pareggia in casa col Genoa e aggancia la Roma al 4° posto. Al Milan, senza Ibra, non riesce la 4^ vittoria di fila. Primo successo stagionale in casa per il Lecce. Di seguito i tabellini e gli highlights della 22^ giornata, aspettando il Monday Night, Sampdoria-Napoli

