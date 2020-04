7/20

AMAD TRAORÉ (Atalanta, nato l'11 luglio 2002). Anche la nostra Serie A può vantare giovani di grande talento: il club bergamasco ha cresciuto l'attaccante ivoriano che, nella strepitosa stagione dei ragazzi di Gasperini, è riuscito per le sue qualità - in particolare nel dribbling - ad accumulare tre presenze in campionato. Impossibile dimenticare il suo debutto contro l'Udinese, segnato dall'ingresso in campo a gara in corso e la prima rete dopo appena 6 minuti