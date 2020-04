Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio

Istat, imprese perdono 100 miliardi al mese

"La sospensione dell'attività coinvolge il 48% delle imprese non esportatrici e il 65% di quelle esportatrici. In termini di fatturato, la perdita in un mese di inattività è 100 miliardi, in valore aggiunto di 27 miliardi". Lo spiega il presidente dell'Istat, Gian Carlo Blangiardo, in un'intervista al Mattino di Napoli