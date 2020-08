1/20

"Born in Belgium, made in Italy". E sì perché il "barbuto" Davide Moscardelli è nato a Mons, a 70 km da Bruxelles, dove il padre era in missione per l'Aeronautica militare. Ma è cresciuto a Roma e ora, a 40 anni, è grande (non vecchio!) abbastanza per appendere gli scarpini al chiodo dopo oltre 200 gol in carriera e la soddisfazione di aver riportato il Pisa in Serie B, da capitano, nella stagione 2018-19. Rimarrà - pare - nella società toscana, all'interno dello staff tecnico. (foto Instagram @moscagol)

