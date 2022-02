Buon sangue non mente: Elyaz Zidane, figlio di Zizou classe 2005, si rende protagonista nell'amichevole Francia-Danimarca Under 17, con il colpo di testa vincente che vale il 2-0 ai "Galletti". Si tratta della sua seconda rete in nazionale: era già andato a segno a ottobre contro la Moldavia