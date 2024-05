"Futuro Gasp? Sono tranquillo e sereno"

Percassi poi svela cos'ha detto a Gasperini al triplice fischio: "Che è un grande risultato, una cosa inaspettata e molto bella. Erano anni che l'Atalanta meritava ma non aveva mai raggiunto un traguardo del genere. Oggi diciamo grazie a lui e a tutti i giocatori, siamo nella storia". E ora l'obiettivo è vincerere la Champions? "Vediamo, l'anno prossimo la giocheremo. La cosa bella è che cresciamo in continuazione e anche i giocatori stanno imparando a capire come la società vuole evolversi". In chiusura una battuta sul futuro di Gasp: "Ci incontreremo, ma sono tranquillo e sereno. Non ho mai avuto dubbi su di lui. Questa vittoria aiuta ancora di più".