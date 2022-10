Nel match contro il Barcellona l'ex centrocampista del Milan ha segnato il primo gol in Champions League con la maglia dell'Inter, rilanciando le speranze di qualificazione agli ottavi di finale dei nerazzurri. Non è la prima volta che Calhanoglu si rivela decisivo in uno scontro diretto. Finora c'era riuscito soprattutto con la sua abilità nei calci piazzati: ieri, invece, è arrivata la prima perla su azione in un ruolo non suo

INTER-BARCELLONA 1-0: GOL E HIGHLIGHTS