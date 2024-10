Como-Parma ha avuto due spettatori speciali, gli attori inglesi Hugh Grant e Andrew Garfield, molto coinvolti mentre ammiravano le gesta di Nico Paz e compagni. Non si tratta di certo di una prima volta: da quando gli Hartono hanno acquistato il club, e soprattutto la squadra è tornata in Serie A, il Giuseppe Sinigaglia è sempre più abituato a ospitare tifosi speciali, attori, cantanti, stilisti ed ex calciatori

