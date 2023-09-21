Altra pausa per le Nazionali e altri muscoli messi in mostra da Pio Esposito. Il centravanti dell'Italia ha segnato contro Francia e Belgio, esultando come al solito. Ma come e quando nasce la sua esultanza? A La Spezia, sdognata in una partita fondamentale grazie a un compagno di squadra. Tra mitraglie, palloncini, eroi di fumetti e personaggi di serie tv, conosci tutti i significati di queste esultanze?

LA CLASSIFICA MARCATORI ALL TIME DELLA NAZIONALE