Il Milan non perde tempo e lo compra, subito: 35 milioni a gennaio. Esordisce da titolare col Napoli e ne fa due. Poi altri otto nelle prime undici di campionato da rossonero. L'esultanza è sempre quella: pum pum Piatek. Poi però si ferma, la "maledizione della numero 9 del Milan" colpisce anche lui. Segna poco, va in Germania, torna in Italia alla Fiorentina (6 gol in 18 partite), ritorna in Germania.