Tre punti fondamentali in Europa League per la Lazio, 2-1 al Midtjylland e ottavi a un passo. Un successo speciale per Maurizio Sarri, che si conferma eccellente tra gli allenatori italiani in Europa. Quali sono i migliori per percentuale di vittorie fra le tre attuali competizioni Uefa (qualificazioni escluse)? Ecco la top 10 (dati Transfermarkt)

LAZIO-MIDTJYLLAND 2-1, GLI HIGHLIGHTS