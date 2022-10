Una bella Lazio convince anche in Europa battendo in rimonta i danesi del Midtjylland. Sblocca Isaksen in un avvio complicato, poi la squadra di Sarri si sveglia e pareggia con Milinkovic-Savic. Pedro entra e firma il gol partita su altra azione generata da uno scatenato Zaccagni. Ora per primo (ottavi di finale) o secondo posto (spareggi con le terze di Champions) manca solo un punto