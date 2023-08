A Stamford Bridge il match a scopo benefico organizzato da Andrij Shevchenko e Oleksandr Zinchenko per raccogliere fondi da destinare alla ricostruzione degli edifici scolastici distrutti dalla guerra d'invasione della Russia in Ucraina. Tanti ex Serie A in campo, tra cui un Clarence Seedorf tirato a lucido: bellissimo un suo gol di sinistro da fuori area sotto l'incrocio