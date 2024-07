È la Roma la prima squadra italiana nel ranking per club aggiornato questa mattina dall'Uefa: i giallorossi hanno guadagnato una posizione si trovano in top 5. L'Inter scende al 10° posto, mentre c'è tanta Italia dal 20° al 23° posto. Balzo in avanti per la Fiorentina, diventata 36^ dalla 49^ posizione

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE