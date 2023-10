Sarà Argentina o sarà Italia? Sarà il suo Paese di nascita (l’Argentina), già rappresentata al Mondiale Under 20, oppure la Nazionale del suo Paese d’origine della mamma e dei nonni materni (l’Italia)? Quel che è certo è che Matias Soulé sta impressionando tutti nel suo super inizio di stagione: dribbling, assist, gol. E gli occhi di molti addosso, Spalletti lo corteggia ma Scaloni, il Ct campione del mondo in carica, lo ha preconvocato con la nazionale maggiore albiceleste. Nulla di certo, visto che una preconvocazione non è vincolante e che la scelta finale verrà fatta più avanti, più vicini alle partite del 17 e 22 novembre contro Uruguay e Brasile. Anche in passato Scaloni lo aveva convocato per due stage ma senza farlo esordire in nazionale maggiore. Chi gli sta più vicino sa che, sin da bambino, ha sempre sognato di vestire la maglia dell'Argentina.