Tre punti ritrovati dagli azzurri, che tornano in vetta dopo l'1-0 alla Roma di Ranieri. L'analisi di Antonio Conte: "Potevamo gestire meglio alcune situazioni, ma sono soddisfatto. Avevo detto ai ragazzi di non guardare la classifica, ma a un certo punto ci siamo visti al quarto posto...". Sul cambio di Kvaratskhelia: "Era tornato affaticato dalla Nazionale, inutile rischiarlo". E l'ex Lukaku: "Troppo presto per parlare di scudetto" HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICA

A distanza di 26 giorni dall'ultima vittoria, il Napoli ritrova i tre punti e torna in vetta al campionato. Battuta 1-0 la nuova Roma di Ranieri, avversaria piegata dal gol dell'ex Lukaku nella ripresa. Prestazione positiva quella degli azzurri, padroni del campo e più volte vicini alla rete non senza qualche rischio (traversa di Dovbyk). Un successo che permette di riportarsi a +1 su Atalanta, Inter e Fiorentina. Ne ha parlato Antonio Conte a Sky nel post-partita: "Avevo detto ai ragazzi di non guardare gli altri né la classifica, ma solo a noi stessi per migliorare in ciò che stiamo lavorando. Serve fare degli step per alzare il livello. Per 75 minuti la squadra ha dominato la partita, potevamo essere più cinici. La Roma è una signora squadra, abbiamo concesso una traversa da palla inattiva. Ma sono comunque soddisfatto: ogni partita per noi dev'essere uno stimolo. A un certo punto ci siamo visti quarti in classifica… La Roma aveva grandi motivazioni dopo il cambio in panchina, noi potevamo gestire meglio alcune situazioni nella ripresa". Approfondimento Napoli-Roma 1-0, decide l'ex Lukaku

"Kvara fuori? Era affaticato" Sostituito nella ripresa, Khvicha Kvaratskhelia ha convinto il suo allenatore: "Ha fatto un ottimo primo tempo, forse uno dei migliori con me. Era tornato affaticato dalla Nazionale, poi nella ripresa ho dovuto fare delle scelte per il bene della squadra ma anche il suo. Inutile rischiare a livello muscolare e in panchina c’è Neres. Dobbiamo essere tutti contenti e soddisfatti nel procedere in questo percorso. Dobbiamo continuare a crescere come stiamo facendo". Approfondimento Le pagelle di Napoli-Roma 1-0