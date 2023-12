Scene assurde in Turchia: il presidente dell'Ankaragucu ha aggredito l'arbitro dopo il pari del Rizespor nei minuti di recupero del match di Super Lig. Al fischio finale, Faruk Koca è entrato in campo e ha sferrato un pugno al volto all'internazionale Meler, caduto a terra e poi colpito anche con dei calci. Il direttore di gara, che ora vorrebbe ritirarsi, ha riportato un trauma cranico. Il presidente, secondo quanto dichiarato dal ministro degli Interni turco, è stato arrestato SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ

Incredibile quanto accaduto in Turchia al termine del match di Super Lig tra l'Ankaragucu e il Caykur Rizespor, terminato con il risultato di 1-1. Dopo il fischio finale, il presidente del club di Ankara, Faruk Koca, ha aggredito violentemente l'arbitro della gara, l'internazionale Halil Umut Meler, colpendolo con un pugno al volto.

Cosa è successo Dopo l'iniziale vantaggio siglato da Marutan nel primo tempo, l'Ankaragucu, club allenato dell'ex centrocampista dell'Inter Emre Belozoglu, è rimasto in dieci per quasi tutto il secondo tempo a causa dell'espulsione di Sowe al 50' ed ha subìto il gol del pareggio in pieno recupero, al 97' (a segno l'ex attaccante di Benevento e Verona Adolfo Gaich). La rete del definitivo 1-1 ha mandato su tutte le furie il presidente della squadra di casa, che al termine della partita è entrato in campo e si è diretto verso il direttore di gara, che in quel momento stava parlando con i giocatori del Rizespor. Koca ha così colpito l'arbitro, rimasto totalmente sorpreso, con un violento pugno al volto, provocando la caduta dello stesso, che una volta a terra è anche stato colpito da diversi calci prima di essere portato in salvo.

L'arbitro non è in pericolo di vita, ma vorrebbe ritirarsi Dopo l'episodo, l'arbitro Meler è stato portato nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Ankara per effettuare i dovuti controlli e da lì, secondo quanto arriva dalla Turchia, avrebbe confidato ad alcune persone a lui vicine di voler smettere di arbitrare. Il direttore di gara, visibilmente sotto shock, ha riportato un trauma cranico ed è rimasto in osservazione dopo una tac cerebrale, ma fortunatamente, come dichiarato dal suo medico, non sarebbe in pericolo di vita.