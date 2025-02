Dove vedere Parma-Roma

I numeri di Parma e Roma

La Roma è la squadra contro cui il Parma ha perso più partite nella sua storia in Serie A: 34 vittorie giallorosse in 55 precedenti, completano 11 successi emiliani e 10 pareggi. Un solo pareggio tra Parma e Roma nelle ultime 15 sfide in Serie A (tre successi dei ducali e 11 vittorie dei capitolini): 0-0 il 15 febbraio 2015 all’Olimpico. Il Parma ha vinto le ultime due partite casalinghe contro la Roma in campionato (entrambe senza subire gol per 2-0), solo una volta gli emiliani hanno ottenuto più successi interni di fila contro i giallorossi (tre vittorie al Tardini nei primi tre confronti in questo stadio tra il 1990 e il 1993). Dopo tre sconfitte di fila, il Parma potrebbe perdere quattro match consecutivi per la prima volta in questo campionato; gli emiliani non registrano infatti almeno quattro sconfitte di fila in Serie A dal periodo tra aprile e maggio 2021 (nove in quel caso). La Roma ha mantenuto la porta inviolata nel match più recente di campionato contro il Venezia e potrebbe registrare due clean sheet di fila per la prima volta in questa stagione di Serie A, l’ultima volta che ci è riuscita risale infatti al periodo tra marzo e aprile scorso (tre clean sheet consecutivi in quel caso). Dopo una serie di 13 trasferte senza alcun successo in campionato (7N, 6P), la Roma ha vinto le ultime due gare esterne contro Udinese e Venezia; i giallorossi non vincono tre match di fila fuori casa in Serie A dal periodo tra gennaio e marzo 2024. La Roma è la squadra che ha segnato più gol su rigore in questo campionato (sette sui sette calciati); in aggiunta, il 20% delle reti dei giallorossi nella Serie A 2024/25 è arrivata su rigore (altro record).