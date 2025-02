Dove vedere Fiorentina-Como

La partita Fiorentina-Como della 25^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 16 febbraio alle ore 12.30 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all'offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Fiorentina e Como

La Fiorentina ha vinto tutte le ultime quattro gare senza subire gol contro il Como considerando tutte le competizioni, tra Serie B (nel 2003/04), Coppa Italia (nell’agosto 2004) e Serie A (lo scorso novembre). Il Como disputerà una trasferta di Serie A contro la Fiorentina per la prima volta dalla sconfitta del 7 maggio 1989 per 3-1; in generale i lariani hanno trovato solo tre successi nei 12 precedenti esterni contro questa avversaria nella competizione (2N, 7P), il più recente nel 1987. La Fiorentina ha conquistato più di 40 punti dopo le prime 24 gare in una stagione di Serie A (42) solo per la terza volta negli ultimi 16 tornei, dopo il 2013/14 (44, chiuso in 4^ posizione) e il 2015/16 (46, chiuso in quinta posizione). Il Como ha perso quattro delle ultime cinque gare di campionato (1V), tra cui le tre più recenti; l’ultima volta che i lariani hanno registrato una serie più lunga di sconfitte consecutive in Serie A risale a novembre 2002: cinque, con Eugenio Fascetti in panchina. La Fiorentina ha vinto ben sette delle ultime 10 gare casalinghe in questo campionato (1N, 2P) e in generale solo il Napoli (28) e l’Inter (27) hanno ottenuto più punti in casa nella Serie A in corso rispetto alla Viola (24, al pari della Lazio).

Il Como ha ottenuto solo sette dei suoi 22 punti in classifica in questo campionato in gare esterne, il 32%: solo il Venezia (25%) ha registrato una percentuale più bassa di punti conquistati in trasferta rispetto al totale nel torneo in corso. Solamente il Parma (29) ha subito più gol del Como (26) nei secondi tempi di questo campionato; dall'altra parte solo Napoli (otto) e Juventus (10) ne hanno concessi meno della Fiorentina (12, come l’Atalanta).