Una prima volta assoluta per un club europeo: il Milan ha presentato un'innovativa policy per la maternità delle sue tesserate, garantendo loro, in maniera formale, una serie di tutele durante la gravidanza e la prima infanzia dei figli, che vanno oltre la normativa vigente. Come si apprende dallo studio globale della FIFPRO Global Employment Report, solo il 2% delle calciatrici intervistate in quattro continenti ha avuto figli nel corso della carriera agonistica. Il 47% al termine. Ecco perché il Milan, oltre alla legislazione vigente, ha assicurato di garantire il rinnovo automatico con prolungamento di un anno del contratto alle medesime condizioni economiche per le tesserate, in caso di scadenza contrattuale nella stagione sportiva in cui la gravidanza è iniziata. Oltre a questo anche assistenza per la cura dei figli nelle ore in cui l'atleta è impegnata nell'attività sportiva e supporto per voli, alloggi e altre spese di viaggio per i figli della tesserata che ha condotto la gravidanza o è responsabile unico del minore, insieme a un accompagnatore.