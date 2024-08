Francia, Henry lascia la panchina dell'Under 21 per motivi personali

Thierry Henry ha lasciato l'incarico di commissario tecnico della Francia Under 21 . L'ex attaccante ha ottenuto la medaglia d'argento ai Giochi di Parigi, sconfitto 5-3 dalla Spagna ai tempi supplementari. Ad annunciare il suo addio la Federcalcio francese con un comunicato: "Thierry Henry, allenatore della Francia Espoirs, ha deciso di rescindere il suo contratto fino a giugno 2025, per motivi personali . Al termine di un'eccezionale campagna olimpica, costellata da una medaglia d'argento, Thierry Henry ha parlato con Philippe Diallo, presidente della FFF, per informarlo della sua decisione".

Diallo: "Ci rammarichiamo per questa decisione"

Il presidente della Federcalcio francese Philippe Diallo ha salutato l'ex commissario tecnico, non nascondendo il suo rammarico: "Vorrei, a nome della FFF, ringraziare Thierry Henry per tutto il lavoro svolto alla guida degli Espoirs e delle selezioni olimpiche. Ovviamente ci rammarichiamo per questa decisione, perché Thierry Henry è riuscito a raggiungere gli obiettivi prefissati vincendo una medaglia d'argento alle Olimpiadi di Parigi, 40 anni dopo la medaglia di Los Angeles. Avendolo seguito durante tutta questa stagione, ho potuto scoprire la sua grande professionalità, il suo rigore e il suo amore per la maglia bleu. Gli auguriamo buona fortuna per il resto della sua carriera".