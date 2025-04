Il calendario della 34^ giornata di Serie A

Su Sky e in streaming su NOW torna in campo la Serie A, con 3 partite per ogni turno in co-esclusiva per un totale di 114 match a stagione e un campionato ancora più spettacolare grazie al ritorno dei big match, con almeno 30 delle migliori 76 partite tra cui 4 scontri diretti tra le migliori squadre del torneo, tutte disponibili anche in 4K. Domenica 27 e lunedì 28 aprile appuntamento con la trentaquattresima giornata della Serie A. Domenica alle 18.00, la sfida tra Juventus e Monza su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Lunedì, invece, alle 20.45, in campo Lazio-Parma, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e NOW, ed Hellas Verona-Cagliari, live su Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Partite del lunedì che sarà possibile seguire in contemporanea grazie a Diretta Gol su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.