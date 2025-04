Dove vedere Fiorentina-Empoli

La partita Fiorentina-Empoli della 34^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 27 aprile alle ore 15 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all'offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN 2, disponibile al numero 215 del telecomando Sky. Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all'interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Fiorentina e Empoli

Quattro delle ultime cinque sfide in Serie A tra Fiorentina ed Empoli sono terminate in parità (con un successo azzurro nel mezzo), incluse le due più recenti; il derby toscano ha già visto tre pareggi consecutivi nella competizione, tra il 1987 e il 1988. L’Empoli è imbattuto da cinque gare di fila contro la Fiorentina in Serie A (1V, 4N); gli Azzurri hanno fatto meglio contro la Viola soltanto nelle prime sei sfide nella massima serie, con due vittorie e quattro pareggi tra il 1986 e il 1998. La Fiorentina ha vinto solo due delle ultime sette sfide casalinghe contro l’Empoli in Serie A (3N, 2P), perdendo la più recente (0-2, 23 ottobre 2023); la Viola non ha mai subito due sconfitte di fila in casa contro gli Azzurri nella competizione. La Fiorentina ha ottenuto tre successi e un pareggio nelle ultime quattro gare casalinghe in Serie A, senza mai subire gol: in un singolo massimo campionato, la Viola non registra cinque clean sheet interni di fila dal periodo marzo-maggio 2007. L’Empoli non vince da 18 gare consecutive in Serie A, la sua più lunga serie senza successi in assoluto nella massima serie (6N, 12P); nell’ultimo match (2-2 vs Venezia) il club toscano ha segnato due reti, le stesse realizzate nelle precedenti nove partite giocate in campionato. L’Empoli non mantiene la porta inviolata da 14 trasferte di fila in Serie A, ossia dal 20 settembre scorso (2-0 vs Cagliari); la squadra toscana solo una volta è arrivata a 15 gare esterne consecutive senza clean sheet in un singolo massimo campionato, tra agosto 2005 e marzo 2006, a cavallo delle gestioni Mario Somma e Luigi Cagni.