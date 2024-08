Mbappé regala a Nadal la maglia d'esordio col Real

Un incontro stellare. Allo stadio Son Moix di Maiorca è andata in scena nella giornata di ieri, 18 agosto, la sfida tra Maiorca-Real Madrid per la prima giornata di Liga. Presente sugli spalti per il debutto in campionato di Mbappé, Rafael Nadal, tifoso dei blancos. Al termine della sfida, conclusa sul punteggio di 1-1, il tennista non ha resisto: è andato nel tunnel e ha chiesto la maglia al numero 9 francese

