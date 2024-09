Inter, parlano i calciatori: "Siamo competitivi"

Fra i più brillanti in casa nerazzurra certamente Piotr Zielinski , scelto come titolare da Inzaghi, che ha ripagato la fiducia del suo allenatore: "E' stata una bellissima partita e ringrazio il mister per l'opportunità. E' un buon pareggio, ma potevamo anche vincere... Sapevamo che avremmo dovuto soffrire , ma ci siamo preparati e ora cercheremo di fare del nostro meglio in campo. Abbiamo un centrocampo fortissimo , abbiamo risposto alla grande e speriamo di continuare così. Siamo sei che possiamo giocare titolari. .. Il mister è bravo e sceglierà bene quale trio far giocare per ogni singola partita. Noi dobbiamo solo giocare bene e farci trovare pronti per vincere le partite"

Barella: "Possiamo giocarcela con chiunque"

"E' bellissimo giocare in questi palcoscenici in questa competizione. Due squadre forti, come dimostra la finale di Champions. Potevamo segnare e vincere, è questione di episodi proprio come dimostra la finale. Ci ha dato comunque la consapevolezza di potercela giocare con tutti". Queste le parole di Niccolò Barella al termine di Manchester City-Inter. "Giocare qua è difficilissimo, ma l'atteggiamento ha fatto la differenza. Tutti abbiamo lasciato in campo tutto ciò che avevamo e l'abbiamo fatto con qualità. E' divertente giocare queste partite. Le parole di Guardiola nei nostri confronti non sono di circostanza, la dimostrazione di oggi è che questo è il nostro livello e dobbiamo mantenerlo in tutte le competizioni, anche grazie alla mentalità che abbiamo acquisito in questi anni". Infine una battuta sul derby: "Sicuramente il Milan ci darà filo da torcere, com'è normale che sia. E' un derby, è una partita importante per il campionato ed emotivamente, non conta come ci arrivi ma cosa metti in campo. Noi ovviamente faremo il massimo per vincere".