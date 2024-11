Sorprendente avvio di stagione dell'attaccante della Lazio, classe 1987 decisivo contro il Porto e già a segno 6 volte in stagione. Nessun dubbio per Baroni: "Nel calcio quando stai bene non c'è età". Pedro non è l'unico tra i bomber intramontabili in Europa: quali sono gli Over-36 più prolifici tra i top 10 campionati e le coppe? Presenti in classifica altre 'vecchie' conoscenze della Serie A (dati Transfermarkt)

GLI HIGHLIGHTS DI LAZIO-PORTO 2-1