Dopo il poker di vittorie in Europa League, la Lazio è tutt'altro che intenzionata a fermarsi in campionato. La squadra di Baroni affronta una trasferta insidiosa all'U-Power Stadium contro il Monza. La squadra di Nesta è reduce dal ko casalingo contro il Milan. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD