Nainggolan rilasciato: non può lasciare il Belgio

In Belgio continua a tenere banco L'indagine per il traffico di cocaina che vede fra i personaggi coinvolti anche l'ex centrocampista di Roma, Inter e Cagliari Radja Nainggolan. Quindici le persone arrestate, sequestrati diversi chili di cocaina. Dopo l'interrogatorio di ieri, durato oltre tre ore Nainggolan ha trascorso la notte in carcere e oggi, dopo essere comparso davanti al gip, è stato rilasciato dalla magistratura belga, ma non può lasciare il Belgio. A riportarlo è De Standaard, che ha citato le parole del legale dell'ex centrocampista: "Spera di potersi mettere tutto questo alle spalle il prima possibile e di tornare a giocare a calcio. Non è sospettato di traffico di droga o riciclaggio di denaro. Sì, in quanto membro di un'organizzazione criminale. Ma confidiamo che ulteriori indagini dimostreranno che non è lui il responsabile. Radja Nainggolan non è un criminale della droga"

